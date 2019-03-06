انخفاض كبير في قيمة الجنيه السوداني خلال يومين

عاود الجنيه السوداني الإنخفاض مجددا امام العملات الاجنبية في السوق الموازي (السوداء)؛ بفارق كبير عن الاسبوع المنصرم؛ فيما ظل سعر الصرف الرسمي وفقا لآلية السوق الحكومية ثابت دون تغير يذكر.وبلغ سعر الدولار الواحد اليوم الأربعاء في السوق الحر 70 جنيها؛ ولم يتزحزح عن 47 جنيها في نوافذ الصرف الرسمية.

ويعزى تراجع الجنيه الى الطلب الكبير في السوق على الدولار؛ في ظل التآكل المستمر لاحتياطات البلاد من النقد الاجنبي.

وقال متعامل في السوق السوداء طلب عدم الكشف عن اسمه لــــ(اخبار الخليج 365)؛ أن ارتفاع الاسعار بشكل مطرد وسريع؛ في الغالب يعود الى الطلب الحكومي الكبير للدولار لمقابلة الاحتياجات الأساسية من الدواء والوقود والقمح؛ بجانب احتياجات التجار للاستيراد من الخارج.

ورغم اجراءات الطوارئ والاحكام القضائية المشددة التي اصدرتها السلطات الامنية في التعاملات مع النقد الاجنبي؛ الا أن السوق السوداء عاد الى العلن.