الإمارات تروج للأولمبياد الخاص أبوظبي في السودان

نظمت سفارة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، فعالية رياضية للترويج للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية-أبوظبي 2019، بحضور البعثة الرسمية لمنتخبات السودان المشاركة في الحدث.

واستقبل حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات لدى جمهورية السودان، وأعضاء البعثة، الوفد السوداني الذي تقدمه الدكتور كرار التهامي، رئيس الأولمبياد الخاص السوداني، والأطقم الإدارية والمدربين واللاعبين المشاركين في البطولة.

وقدم السفير، خلال الفعالية، لمحة تعريفية عن الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويؤكد مكانتها الرياضية والإنسانية، ويدعم مسيرة العمل التضامني المجتمعي التي قادتها، من خلال التبادل الثقافي والإنساني بين مختلف المجتمعات.

وأكد أن هذه البطولة ستكون تاريخية وغير مسبوقة وتعكس الوجه الحضاري والإنساني للإمارات، والقيم التي تؤمن بها من التسامح والاحترام والتعايش، متمنيا للمنتخب السوداني التوفيق وتحقيق نتائج جيدة في هذا العرس الرياضي العالمي لأصحاب الهمم.

بينما قال الدكتور كرار التهامي إن هذه البطولة تقام لأول مرة في بلد عربي شرق أوسطي وهي دولة الإمارات، عنوان النجاح والتميز في كل المجالات، ما يتيح للبطولة أن تحظي بنجاح غير مسبوق.

وأعرب نجوم المنتخب السوداني المشاركين في البطولة عن شكرهم للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي تدخل البهجة والسرور على مختلف فئات المجتمع، ومنهم أصحاب الهمم.