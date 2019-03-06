التسوية السياسية.. كرت البشير الاخير في مواجهة الاحتجاجات المطالبة برحيله

ذكرت مصادر أن الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ يسعي لابرام تسوية سياسية مع الحركات المسلحة وأحزاب في المعارضة؛ تبقيه في الحكم لخمس سنوات مقبلة.

وقال مصدرمطلع لـــــ(اخبار الخليج 365) فضل حجب أسمه؛ أن الرئيس البشير خلال مشاركته في القمة الأفريقية الأخيرة باديس ابابا؛ عقد لقاءات سرية بقادة من الحركات المسلحة؛ طرح عليهم مشروع تسوية نيفاشا (2) شبيهة باتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين الشمال والجنوب في العام 2005.

وأفادت المصادر أن البشير بصدد اجراء إتصالات مع الأحزاب المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير مع تجمع المهنيين السودانيين؛ والتي تقود الاحتجاجات المطالبة بتنحيه من السلطة.

وأضافت أن البشير سيمهد لهذه الخطوة باصدار قرار باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين؛ والعفوعن المحكومين بتهم متعلقة بالاحتجاجات في غضون الايام المقبلة.

ويستبعد أن تقدم الأحزاب المعارضة الدخول في أي حوارمباشر مع الحكومة على الأقل في الوقت الحالي؛ فهذه الخطوة بمثابة انتحار سياسي؛ خاصة وانه من الصعب اقناع المحتجين بالتنازل عن سقف مطالبهم برحيل النظام.

حتى الآن المواقف المعلنة لاحزاب المعارضة السودانية؛ وابرزها الامة والشيوعي والمؤتمر السوداني؛ بجانب تجمع المهنيين السودانيين؛ منخرطة بثقلها في الحراك الشعبي؛ وترفض اي حوار مع الحكومة؛ الا على تسليم السلطة.

وذكر عدد من قادة المعارضة أطلق سراحهم خلال الايام الماضية؛ أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش؛ اجرى حوارات معهم داخل المعتقلات عن الأوضاع في البلاد؛ وجدية الحكومة في حوار حقيقي لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا.

وكشفت المصادر أن الرئيس البشير؛ شرع في تكوين حزب سياسي جديد؛ يخوض به متطلبات المرحلة المقبلة؛ وتوقعت أن تنضم اليه قيادات بارزة وجماهير كبيرة من حزب المؤتمر الوطني الذي سيعلن البشير تخليه عنه نهائيا في القريب العاجل.

وتشير قراءات الأوساط السياسية؛ أن التعبئة في الشارع وصلت الى حد يصعب التراجع عنه؛ وأي نكوص من المعارضة تجاه اسقاط نظام الرئيس البشير سيخلق ازمة ثقة كبيرة؛ وسيتجاوز الشارع المعارضة.

وتذهب ذات المصادر؛ الى أن المجتمع الدولي؛ سيرمي بثقله وراء أي اتفاق سياسي بين الاطراف السودانية ؛ للخروج من الازمة الراهنة؛ واشارت الى انه قلق من أن تطول حالة الطوارئ؛ ومايتبعها من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان؛ بجانب قيام عملية انتقالية كاملة تعقبها انتخابات.