كشف الجزء الخفي من حياة مايكل جاكسون والأميرة ديانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف أحد الحراس الشخصيين السابقين، والمقرب من الفنان الراحل مايكل جاكسون، أنه كان يشعر أن الأميرة ديانا ”الشخص الوحيد في العالم“ الذي تفهمه ملك البوب، بالفعل، ولهذا السبب ”أحبها“.

والتقت الأميرة ديانا، زوجة الأمير تشارلز، مايكل جاكسون في ستاد ويمبلي في عام 1988، وقدم حينها ملك البوب تبرعًا بقيمة 300.000 جنيه إسترليني إلى مؤسسة برينس ويلز الخيرية.

وكان ذلك مجرد بداية صداقة، ولكن يبدو أن ملك البوب وقع في حب الأميرة ديانا، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وقال مات فيدز، الحارس الشخصي السابق لنجم البوب لأكثر من 10 سنوات: ”لقد شعر أنها الشخص الوحيد في العالم الذي يمكن أن يفهم حياته من حيث عدم قدرته على الذهاب إلى أي مكان، والقصص الإعلامية التي خرجت عن نطاق السيطرة والاقتحام في الحياة الخاصة، دون أي خصوصية على الإطلاق“.

وأضاف أنه شعر على الفور بحبه لها بمجرد أن التقيا، وكان يريد أن يتزوجها، وشرح فيدز كيف كانا يتحدثان طوال ساعات الليل عن طريق الهاتف بين نيفرلاند وقصر كنسينغتون“.

وأوضح فيدز كيف كان جاكسون مدمرًا بسبب خبر وفاة ديانا، وكان دائمًا يتحدث عنها وتعلم الكثير من وفاتها.