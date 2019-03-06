حسن روحاني: أمريكا تريد “تغيير النظام” ونستبعد إمكانية التفاوض معها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالتآمر لاستغلال الضغط الاقتصادي من أجل الإطاحة بالنظام في الجمهورية الإسلامية واستبعد إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال الرئيس، في إقليم جيلان الشمالي، “تخوض إيران حربا اقتصادية ونفسية مع أمريكا وحلفائها… هدفهم هو تغيير النظام… ولكننا لن نسمح بذلك إذ أن أمتنا وقيادتنا موحدة ضد أعدائنا”. سبوتنيك

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