قريش : لم تصلنا حيثيات حظر المدينة من السفر خارج البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحدث محمد جعفر قريش، نائب رئيس نادي المريخ، عن رأيه في حكم القضاء الذي صدر ضد مهاجم الفريق، بكري المدينة، وعن الكيفية التي سيتعامل بها المجلس مع القرار القضائي خلال الساعات المقبلة.

وأصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات السودانية، قرارًا بحظر سفر المهاجم بكري المدينة، بسبب غيابه عن حضور جلسة قضية رفعها ضده، العقيد صديق علي صالح، المدير الإداري السابق لمنتخب السودان.

وقال قريش في تصريحات خاصة ل كووورة”لم تصلنا الحيثيات الرسمية حول قرار القضاء بشأن بكري المدينة”.

وأضاف “لكن لا اعتراض على أحكام القضاء، مجلس المريخ سيبحث خلال الساعات المقبلة، كافة الحلول المطروحة”.

وتابع قريش “نحن في المريخ إخوة، واختلاف الرأي يجعل المريخ أقوى وأشد”.