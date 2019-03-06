سلفاكير يعتذر لسكان “واو” جراء المعاناة التي سببتها الحرب … سامحوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتذر رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لسكان مدينة واو (شمال غرب) جراء المعاناة التي سببتها الحرب في البلاد، وطالبهم بمسامحته شخصيًا.

وقال كير، في كلمة أمام حشود جماهيرية بإستاد مدينة واو،: “أتقدم إليكم بالاعتذار عما حدث في الفترة من 2013 وحتي 2016، لأن الحرب تسببت في معاناتكم”.

وأضاف، “أعتذر لكم لأنني القائد حتى لو لم أقم بفعل سيئ بصفتي الشخصية، لكن حزبي (الحركة الشعبية لتحرير السودان) هو الذي تسبب في معاناة شعبي”، في إشارة إلى انشقاقات بالحزب الحاكم أشعلت الحرب الأهلية.

وقال كير إن تنفيذ اتفاق السلام يواجه صعوبات في التنفيذ بسبب “انعدام” الدعم الدولي.

وأشار إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، خلال القمة التي استضافها جوبا أمس، بإقناع المجتمع الدولي يدعم اتفاق السلام.

وزاد بالقول: “لقد طلبت منهم أن يتحدثوا مع المانحين الدوليين بتوفير الدعم المطلوب لاتفاق السلام، لأنني قمت بما علي وساهمت ببعض المبالغ”.

ويرهن المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي لاتفاق السلام في البلاد بتحقيق تقدم ملموس في التنفيذ من جانب فرقاء الأزمة.

ويقوم سلفاكير بجولة في ولايات البلاد يهدف شرح اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرا بين الحكومة والمعارضة.

في 5 سبتمبر / أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء “إيغاد”.

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