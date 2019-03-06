رئيس الوزراء الصيني يحث الجيش للاستعداد لـ” معركة صعبة ” في البلاد

الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده سيواجه مخاطر وتحديات أكثر خطورة في عام 2019، لذا يتعين على الجميع أن يكونوا مستعدين لـ” معركة صعبة”.

وقال لي كه تشيانغ في حديث أمام البرلمان: إن ” التحاليل الكاملة للوضع داخل الصين وخارجها تظهر أننا سنواجه ظروفاً أكثر صعوبة وتعقيدا في تنفيذ الأهداف الإنمائية، فضلاً عن عدد كبير من المخاطر والتحديات”.

وأضاف: “يجب أن نكون مستعدين تماما لمواجهة قاسية”.

وشدد رئيس الوزراء الصيني على أنه لاينبغي التقليل من الصعوبات التي ستواجه اقتصاد البلاد، مؤكد في الوقت نفسه، أن الاقتصاد الصيني مستقر وسيبقى كذلك لفترة طويلة.

وينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة في نحو 30 عاماً، وهو ما يشجع صناع السياسات على تعزيز النمو من خلال تخفيف شروط الائتمان وخفض الضرائب.

سبوتنيك