بشرى سارة من اتحاد المصارف العربية بشأن تعامل المصارف السودانية مع أمريكا

بشّر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، بانفراج وشيك في إزالة العقبات كافة أمام تعامل المصارف السودانية مع نظيراتها الأمريكية، كاشفاً عن لقاء مرتقب مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي، للتباحث حول الملف وقضايا عربية أخرى.

وقال فتوح خلال حديثه لبرنامج “مجريات الأحداث”، الذي بثته قناة “الشروق” مساء الثلاثاء، بأنه لا توجد مبدئياً أي عقبات أمام عمليات التراسل بين المصارف السودانية والأمريكية، مشيراً إلى مساع لتذليل كل الصعاب خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن عقد مؤتمر خلال أكتوبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن يجمع المصارف العربية والأمريكية بمشاركة كل المصارف السودانية، موضحاً بأنه سيناقش كل المشكلات التي تعيق التعامل المصرفي بين الطرفين.

وأقر فتوح بأن القطاع المصرفي العربي وعلى رأسه المصارف السودانية ظلت تتعرض إلى ضغوط كبيرة تتعلق بالمجالات الاقتصادية والسياسية، بجانب التقاطعات الدولية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي فرضت إجراءات على المصارف السودانية بدواعي تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأكد الحرص على رفع كافة العقوبات والإجراءات التي تعيق عمل المصارف السودانية خاصة إجراءات مصارف المراسلة، ما يمكن مصارف السودان من إجراء كافة التعاملات المالية والمصرفية مع دول العالم كافة.

الشروق

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