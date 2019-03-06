ابرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاربعاء 6 مارس 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاربعاء 6 مارس 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة قوون

الهلال يبدأ رحلة الأدغال لمواصلة المشوار

تخلف مفاجئ لموفد الأزرق.. الاتحاد الغاني يتكفل بـ25 شخصاً فقط لرحلة “أكرا-كوماسي”

البعثة الهلالية تحل بفندق كرستال روز.. وأبياه يتابع ترتيبات الوصول والكاف يتوج الشعلة نجماً للأسبوع

المريخ ينازل الوادي ومواجهات مصيرية في الممتاز اليوم

صراع القمة يشتد على الصيني .. الجزار: “لاعبنا لمن يدفع أكثر” .. و”قوون” تحاور اللاعب

المشاهد

هلال الساجدين يغادر ارض النيلين بدعوات الملايين

بعثة الهلال تطير الى كوماسي بالخطوط الاثيوبية لمواجهة كوتوكو في الكونفدرالية

٢٢ لاعبا يمثلون الهلال ويؤكدون جاهزيتهم لخطف بطاقة الترشح من موقعة الاحد

موفد الهلال: الحرب النفسية تنتظر الازرق في كوماسي

نزار حامد يظهر في التدريبات الجماعية ويزيد أفراح الأمة الهلالية

الهلال يودع ملعبه بمران صباحي ساخن وسط روح معنوية عالية

حكم اثيوبي يضبط صافرة مواجهة الهلال والاشانتي كوتوكو بكوماسي

المحكمة تصدر أمر قبض ضده: حظر بكري المدينة من السفر برا وجوا وبحرا !!

الشرطة القضارف يصعق حي العرب بثنائية ويضع قدما في النخبة

اكتمال التجهيزات لمعسكر الأولمبي السوداني بمصر

الأولمبي يتجمع بالاكاديمية ويسد فراغ ثنائي الهلال

الاتحاد العام يستجيب لطلب الهلال بخصوص الشعلة وولاء ومؤمن

اسامة عبد السلام: ’’ونسي’’ اضافة كبيرة لاتحاد الخرطوم وهذه اسباب زيارتنا للوزارة والاتحاد العام.. !!

قرعة منتظرة بين اربعة فرق لحسم التأهل في الدوري الوسيط

المسابقات تحول مباراة الهلال الابيض واهلي مروي لتلعب عصرا

الريال يتنازل عن لقبه الاوروبي بخسارة مذلة من اياكس ويودع كل البطولات

الملاعب

السكة حديد الفولة ينتصر على برشلونة زالنجي باستاد الفولة ويتأهل لدور الثمانية ضمن منافسة كأس السودان

الشرطة القضارف يتغلب على حي العرب بورتسودان بهدفين باستاد القضارف

الهلال الأبيض يستضيف الأهلي مروي عصر اليوم باستاد الأبيض

الأهلي الخرطوم يلتقي الموردة العاصمي عصر اليوم

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :يحل بفندق “كريستال روز امبسادور ” الهلال المآسي ينزل كوماسي

-الازرق يودع الانصار بمناورة ساخنه ، سفارتنا بغانا ترتب لاستقبال البعثه ..وتحشد افراد الجاليه للمسانده

-ملك قبيله الاشانتى يرحب بالهلال ..يؤكد : البعثه ستكون بأمان ..والنصر لنا

-المريخ يحل ضيفا على الوادى ..قريش : مشكله المدينه ستحل قضائيا ..وحكم الهلال والاشانتى يضبط موقعة السوبر الافريقي

-نجم الهلال نزار ينزل الميدان

-بعثة الهلال تمنع التصريحات لوسائل الاعلام

-ثنائي الهلال يرتاح قبل سفر البعثه

-الكاف يوقف حكم نهضة بركان والرجاء فى الكونفدراليه لمدة عام

-الشرطه تكسب العرب فى ديربي الشرق وتقترب من النخبه

-الشعله يطمئن الكوكى ويؤكد الجاهزيه

-رئيس البعثه متفائل بنتيجه ايجابيه ..النيجيري ضمن خيارات الكوكى ..الضى يهدد الاشانتى ..التونسي يركز على تصحيح الاخطاء ..القطاسي يباشر مهامه ..المكتب التنفيذى يكمل ترتيبات الوصول

صحيفة الصدى :

المريخ يرغب في ضم وداي نيالا لقائمة الضحايا والابتعاد بالصدارة

رئيس الفرسان : استقبلنا وفد مريخي بقيادة محمد الشيخ لضم الصيني والكاردينال هاتفنا

وكيل النيجري ل(الصدى) : 15 ألف دولار فقط كفيلة لوصول سومانا الخرطوم على وجه السرعة

الشرطة يهزم حي العرب بثنائية ويدعم حظوظه في التأهل للنخبه

صحيفة الزعيم :

حظر العقرب من السفر ببلاغ صديق علي صالح

جماهير المريخ : بكري خط أحمر. ….لا لاستهداف نجوم الزعيم وتدافع قانوني لمؤازرة اللاعب

الفرقة الحمراء تواجه تحدي الوادي بنيالا. ..الزلفاني : هدفنا الانتصار وفريقي بمن حضر

في بلاغ صديق علي صالح : محكمة الصحافة والمطبوعات تحظر المدينة

جماهير المريخ تهاجم صديق وتحذر من استهداف لاعبيها.

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