"المركزي" يكشف تلاعب شركات في أموال ضخمة مخصصة للدواء

الخرطوم: آيات فضل

كشف الشاكي المفوض من بنك السودان المركزي مؤنس عبد المنعم في قضية اتهام مدير بنك شهير ومديري شركتين بالتلاعب في النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية؛ كشف عن إجراء شركتين عبر مصرف تجاري شهير 26 تحويلة مالية بلغت جملتها ما يفوق 40 مليون درهم إماراتي من النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية البشرية وتحويلها لمستفيدين بالإمارات العربية المتحدة دون استيراد مقابلها من الأدوية البشرية.

وأضاف عند مثوله أمس (الثلاثاء) بمحكمة جرائم الفساد والمال العام أن شركة المتهم الأول نفذ 54 تحويلة مالية عبر 8 استمارات استيراد بلغت تحويلاتها 33,160,000 درهم إماراتي جرى تحويلها لشركة المتهم الأول للمستفيد شركة بنترا بالإمارات، مبيناً أن الشركتين المتهمتين حولتا جميع المبالغ بموجب استمارات استيراد وتوصيات صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم إلا أنهما فشلتا في إحضار أي مستند من هيئة الجمارك يفيد باستيرادهم مقابل تلك المبالغ التي تحصلتا عليها من النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية البشرية.

وأكد الشاكي إجراء شركة دلما للمعدات الطبية (المتهم الثاني) 18 تحويلة مالية عبر المصرف التجاري (المتهم الثالث) بموجب 18 فاتورة استمارة استيراد حولت بموجبها 5,893,793 درهما إماراتيا شركة الأمانة للتجارة العامة بالإمارات باستثناء العملية 14 التي حول مبلغها 260 ألف درهم إماراتي (جادوا للتجارة).

ونوه الشاكي إلى أن الشركتين المتهمتين تحصلتا على تحاويل مالية أكثر من مرة بموجب توصية واحدة من المجلس القومي للأدوية السموم، منوهاً إلى أن تلك الإجراءات تمت حول عملية واحدة تمت تجزئتها وتحويلها على أقساط وفي كل تحويل يرفق المتهم صورة من التوصية الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم والفاتورة المبدئية، مستشهداً بمستند اتهام الاستمارة الأولى الخاصة بشركة المتهم الأول التي قدم من خلالها توصية متكرره في ثلاث تحاويل بلغت فاتورتها المبدئية 1,5 مليون درهم إماراتي الا أن جملة المبالغ التي تحصل عليها خلال الثلاث تحويلات بلغت 1,8 مليون درهم بـ(300) ألف درهم إماراتي، منوهاً إلى أن الشركتين أجريتا عدة تحويلات مالية مماثلة عبر توصيات متكررة.