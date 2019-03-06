تصريحات جديدة من صناع السوق بشأن سعر الدولار والسوق السوداء .. شاهد ماورد فيها ؟

أكدت آلية صناع السوق إن إجرءات الطوارئ ساهمت فى أخراج المضاربين و تجار العملة من السوق.

وقال عبد الحميد عبد الباقى سراج الناطق الرسمى للالية لـــ(smc) ان المؤشرات اليومية تؤكد وجود تداول للسعر المعلن من الآلية ، موضحاً أن سعر الآلية لازال محافظ على قيمته، مشيراً إلى ضرورة الإتصال بالجهات الرسمية بدول المهجر لمنع التعامل مع القنوات غير الرسمية في إجراءات التحويلات المالية إلى السودان من أجل إستقرار سعر صرف العملات.

ودعا سراج الحكومة وسلطات الجمارك لفرض قيود على تخليص البضائع التى تورد بنظام الاستيراد بدون قيمة (Nill fail) وأن لا تتم تسوية لهذه البضائع.

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