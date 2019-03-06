عبد الواحد نور لـ “الشرق الأوسط”: رفضنا عروضاً من البشير لفصل دارفور

قال رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، إن حركته تقف بقوة مع المحتجين الشباب، الذين يقودون ثورة لتغيير النظام منذ ديسمبر في الخرطوم، ومدن البلاد المختلفة، رافضاً بشدة اتهامات وجهتها له الحكومة بالقيام بمحاولات تخريبية، في أوساط المحتجين، بواسطة عملاء من حركته تدربوا في إسرائيل. وسخر من تلك الادعاءات، قائلاً إنها محاولة من النظام للهروب من مواجهة الأزمة المستمرة.

وقال نور المقيم في باريس، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف: «نحن مع شباب التغيير وأهدافنا واحدة… فكيف نقوم باستهدافهم». وأشار إلى أن الرئيس عمر البشير: «أقام نظاماً قسم السودانيين على أساس الدين والعرق وأشعل الحروب في كل مناطق السودان»، وأن حركته تلقت مراراً وتكراراً، عروضاً من حكومة البشير، عبر وسطاء عالميين، لفصل دارفور، وإعلان حق تقرير المصير، لكنه رفض.

وقال: «عرض علينا ذلك بعد مفاوضات أبوجا بنيجيريا، 2006… ثم مرات كثيرة خلال وجودي في فرنسا… خاصة بعد توجيه محكمة الجنايات الدولية، اتهامات للرئيس البشير وآخرين»، وأكد أنه رفض جميع تلك المحاولات.

وأوضح: «لا نريد تفتيت السودان… ولكن نريد توحيده عبر برامج واعدة ورؤى يتفق عليها الجميع». وأضاف: «ليست المشكلة في دارفور أو الجنوب السابق… ولكن المشكلة في نظام الإخوان في السودان».

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