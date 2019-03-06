محكمة الصحافة تحظر بكري المدينة من السفر

التاريخ: 06-مارس-2019
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أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات أمس الثلاثاء، أمراً بالقبض على مهاجم المريخ العاصمي السوداني، بكري عبد القادر، الشهير بـ(المدينة) لعدم مثوله أمام المحكمة في قضية الشاكي صديق علي صالح مدير المنتخبات الوطنية السابق، وشمل القرار منع اللاعب من السفر براً وجواً وبحراً، وكان صديق علي صالح حسب صحيفة آخر لحظة، تقدم بشكوى ضد تصريحات بكري المدينة في صحفة الزعيم، على خلفية معاقبة اللاعب من قبل اتحاد الكرة، لتخلفه عن السفر مع المنتخب الوطني إلى معسكر ما قبل بطولة أمم أفريقيا المحليين بالمغرب، وأصدرت المحكمة قرارا بالسجن أو الغرامة 5 آلاف جنيه على الصحفي حسن بشير الضامن لبكري المدينة في القضية، بعد إخلاله بإحضار اللاعب قبل أن يتم سداد الغرامة والإفراج عن حسن بشير، ويتوقع أن يواجه المدينة أمر القبض لحظة وصوله إلى الخرطوم قادماً من تونس في 11 مارس الحالي، حيث يخضع للعلاج قبل مواجهة المريخ أمام النجم الساحلي في 29 مارس الجاري في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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