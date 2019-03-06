أمن الدولة تحقق في ضبط “غزلان” نادرة بأم درمان

تحقق نيابة أمن الدولة مع شخص في اتهامات تتعلق بحيازة ثلاثة غزلان نادرة بأم درمان. وقال صدر غن شرطة الحياة البرية كانت قد تحصلت على معلومات تفيد بحيازة الرجل على غزلان من نوع نادر ومحظور حيازته دون إذن، موضحاً أن فريقاً منها تقصى حول المعلومة ونجح في القبض على المتهم ومعه الغزلان بحسب صحيفة السوداني، مبيناً أنه اقتيد إلى نيابة أمن الدولة التي حققت معه ودونت ضده بلاغاً تمهيداً لمحاكمته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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