حرمان ثلاث طالبات شهادة متفوقات من الجلوس لامتحان التربية الإسلامية

تم حرمان ثلاث طالبات متفوقات بمدرسة دار المنهل الخاصة بنات بمحلية أمبدة من الجلوس لامتحان الشهادة السودانية لمادة التربية الإسلامية .

وقالت إدارة الامتحان والكنترول بمدرسة دار المنهل بمحلية امبدة أن الطالبات قد تأخرن عن الموعد المسموح به وعزت الطالبات التأخير بسبب ظروف المواصلات خاصة في الفترة الصباحية مع العلم أن الطالبات عائدات وأحرزن نسب عالية العام السابق، حيث كانت نتائجهن إسلام علي سرور 85%، ريان الأمين أبكر عبدالرازق 77%، وإسراء محمد علي 69% .

وفي اتصال هاتفي مع الأستاذ عبدالمنعم محمد خير عميد مدرسة المنهل قال إنه وفور علمه بمنع الطالبات من الدخول للامتحان بعد وصولهن متأخرات قام بالاتصال بالسيد عبداللطيف صابون مدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية أمبدة ورئيس لجنة الامتحانات لكي يسمح بدخول الطالبات ولكنه اعتذر عن ذلك وقال إن اللائحة لا تسمح بإدخالهن بعد الزمن المحدد .

من جانبهم وبحسب صحيفة الدار، ناشدت أسر الطالبات وزير التربية والتعليم للنظر في المأساة ومعالجة الأمر ويضم الأستاذ عبدالمنعم سوته لصوت اسر الطالبات ويناشد وزير التربية والتعليم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)