مازدا: التأهل يتطلب الفوز على المريخ اليوم

الخليج 365 :

أوضح المدير الفني لحي الوادي نيالا محمد عبد الله مازدا أن مباراتهم أمام المريخ اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون الفوز من أجل التواجد في دوري النخبة.

وقال مازدا في تصريح لـ”باج نيوز” إن التأهل للدور القادم في بطولة الممتاز يتطلب الفوز على المريخ، مؤكدًا أن المهمة صعبّة لجهة أن منافسهم يمرّ بأفضل حالاته، ويقدّم مستويات لافتة على الصعيد المحلي والخارجي.

وأكّد مدرب حي الوادي أنهم يؤمنون بحظوظهم، وأنهم سيلعبون بقوة من أجل الفوز.

يشار إلى أن حي الوادي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد”17″ نقطة.