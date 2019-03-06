الأمم المتحدة: حجم الإتجار بالمخدرات و الأعضاء البشرية يصل إلى 600 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المؤتمر الإقليمي الأول المعني بالإتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة، الذي افتتح في غواتيمالا، أن حجم الإتجار غير المشروع للأعضاء في العام الواحد يصل إلى 600 مليون دولار، وفقا لصحيفة “برنسا لاتينا”.

وأشارت سلطات غواتيمالا إلى أن مشاكل العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص ارتفعت بشكل كبير، فقد تلقت السلطات في العام الماضي 159 ادعاء بحدوث جرائم تتعلق باستغلال الأشخاص، و274 شكوى بشأن الاتجار بالبشر، و10 آلاف 811 بلاغا عن العنف الجنسي.

ويستمر المؤتمر، الذي افتتح أبوابه في الخامس من آذار/مارس ليومين، ويهدف لتبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن وضع تدابير لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.

ويشارك في المؤتمر غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والجمهورية الدومينيكية والمكسيك وكوستاريكا.

روسيا اليوم