خمسة اندية تلاحق الهلال للوصول الى دوري النخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت تداعيات الفوز الحاسم الذي حققه فريق الشرطة القضارف على ضيفه حي العرب (2/0)، ضمن الأسبوع 12 لفرق المجموعة (ب) بمسابقة الممتاز السوداني، عن تحكم الهلال بشكل رئيس في مصير 5 فرق تطمح في الحصول على واحدة من بطاقتين مؤهلتين لدوري النخبة.

وضمن الهلال تأهله إلى النخبة مع الأهلي شندي المتصدر مؤقتا للمجموعة برصيد 25 نقطة، ولم يحسم أي من فرق المجموعة التأهل إلى جانبهما.

الرباعي الطامح

باستنثاء الرابطة المتذيل بـ8 نقاط، والمريخ الفاشر الذي انتهت مبارياته، تخوض 4 فرق مبارياتها المؤجلة أمام الهلال وتسعى كلها للفوز لحجز الترتيب الثالث أو الرابع لبلوغ النخبة.

ويتصدر هذه الفرق الشرطة في الترتيب الثالث بـ18 نقطة، والمريخ الفاشر في الترتيب الرابع ب17 نقطة، وحي العرب في الترتيب الخامس ب16 نقطة، والهلال كادقلي في الترتيب الخامس ب15 نقطة، وود هاشم في الترتيب السابع برصيد 15 نقطة.

الموقف والسقف

خنق الفوز الذي حققه المريخ الفاشر على العرب اليوم، جميع الفرق من الترتيب الرابع وحتى السابع، وحدد سقف النقاط للصعود للنخبة.

توقف سقف المريخ الفاشر عند 17 نقطة لأنه خاض جميع مبارياته، وينتظر هدية من الهلال ليؤهله لدوري النخبة، وذلك بشرط أن يفوز بجميع مبارياته المؤجلة.

ويخوض الشرطة مباراته الأخيرة بملعبه أمام الهلال، ويتوقف عند 21 نقطة، في حال فوزه على الهلال، أو 19 نقطة إذا تعادل، وهو يبدو أفضل من الآخرين في ظروف تأهل بعد وصوله النقطة 18.

لكن في حال انتزع حي العرب التعادل من الهلال فإن موقف المريخ الفاشر، في بلوغ النخبة سيصبح مهددا.

وأما حي العرب فسقفه يتوقف عند 19 نقطة، حال فاز بمهمته شبه المستحيلة أمام الهلال في أم درمان، أو 17 نقطة إذا انتزع التعادل من الهلال.

وأما الهلال كادقلي وود هاشم فإن سقفهما يتوقف عند 18 نقطة في حالة الفوز على الهلال، و16 نقطة في حالة التعادل، ويبدو موقفهما أضعف من الباقين، رغم أنهما سيستضيفان الهلال بملعبيهما.

وسوف تراقب الفرق الخمس فيما بينها جميع مباريات الهلال، لأن صعودها للنخبة يرتبط بنتائج مبارياته في مواجهتها.