خياران أمام الهلال لبلوغ ربع نهائي الكونفيدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يتصدر الهلال السوداني، جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه، أشانتي كوتوكو الغاني.

وبات الهلال، على أعتاب بلوغ دور الثمانية في البطولة القارية، بعد فوزه الثمين 3-1 أمام زيسكو الزامبي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من دور المجموعات.

ويغادر لاعبو الهلال، غدًا الأربعاء إلى غانا، من أجل مواجهة أشانتي كوتوكو في الجولة الخامسة، ويتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل لقاء نكانا في ختام دور المجموعات.

ويمكن للهلال أن يعبر لربع نهائي البطولة من بوابة مباراة أشانتي كوتوكو، لأن فوز الهلال سيرفع رصيده إلى 10 نقاط، وسيضمن احتلال المركز الأول أو الوصيف على أقل تقدير.

أما حال الخسارة من أشانتي كوتوكو، سيكون الهلال مطالبًا بالفوز على نكانا الذي يمتلك حاليًا 6 نقاط في المركز الثالث، من أجل حجز بطاقة العبور لدور الثمانية.