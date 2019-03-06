الرئيس الفنزويلي مادورو: لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام في فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أنه لا أحد يستطيع تعكير صفو السلام في فنزويلا، ولا أي عدوان خارجي أو داخلي.

وكتب الرئيس على “تويتر”: “بعد 6 سنوات (بعد وفاة هوغو شافيز) أستطيع أن أقول إننا في صراع، نحن نواجه أقوى إمبريالية منذ ـ200 عاما، بالإضافة إلى عدوان اقتصادي وسياسي ودبلوماسي وعدوان داخلي، والتخريب ومحاولات لتعطيل حياة البلد”.

وأضاف الرئيس: “أوكد لكم، كما أكدت للجيش خلال مكافأتهم (العسكريين) على الانتصار في 23 شباط/فبراير، عندما دافعوا عن حدودنا، مصيرنا- لا أحد يستطيع أن يخرب السلام في الجمهورية”.

روسيا اليوم