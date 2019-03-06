المريخ ضيفاً على الوادي نيالا في الممتاز اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحّل المريخ في الثالثة والنصف من عصر اليوم”الأربعاء” ضيفًا على حي الوادي نيالا في مباراة ٍ صعبة ضمن مرحلة دوري المجموعات لمنافسة الممتاز.

وسيؤدي”الأحمر” المواجهة وسط غيابات عديدة إذ يفقد كلاً من سيف تيري، منجد النيل بجانب غياب عناصر أساسية أخرى بقيادة محمد عبد الرحمن، ضياء الدين محجوب، بكري المدينة، محمد الرشيد، أحمد آدم.

وكان المريخ قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز بلغ أربعة أهداف دون مقابل، ليحقق الفريق النقطة الـ”30″.

ويبحث الأحمر عن انتصار جديد يعزز به أرقامه في المنافسة، بعدما تمكن من حصد 30 نقطة منحته التفوق على الفرق المتواجدة معه في المجموعة، وكان الفريق قد استعد للمباراة بتمرين ختامي بملعب نيالا، ولم يجد الزلفاني وقتاً لإعداد نجومه بشكل أفضل بسبب ضغط البرمجة.

ويخشى مدرب الأحمر عندما يخوض فريقه مباراة حي الوادي نيالا عصر اليوم من الإصابات بعدما ضربت عدداً من اللاعبين مما أفقد الفريق عناصر مهمة في فترة وجيزة.

على الجانب الآخر يخوض حي الوادي نيالا، اللقاء بغية تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن موقفه في التأهل لدوري النخبة.

ويملك ممثل نيالا في جعبته “17” نقطة منحته المركز الثالث لكن موقفه ليس بأمان في ظل المنافسة القوية التي يواجهها الفريق من هلال الأبيض والأمل عطبرة ما يتطلب منه دعم موقفه بالحصول على مزيد من النقاط.

وفي مباريات أخرى، يواجه الخرطوم الوطني”21″ نقطة، نظيره الأمل عطبرة”17″، فيما يستضيف الموردة الخرطوم”18″ نقطة، الأهلي الخرطوم”11″ نقطة،ويحل أهلي مروي”8″ نقاط ضيفًا على هلال الأبيض”15″.