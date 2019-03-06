ترامب يعرب عن أسفه الشديد لعدم ترشح هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه الشديد، لعدم تمكنه من تنافس هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وكتب ترامب على تويتر: “أكدت كلينتون أنها لن تترشح للرئاسة عام 2020، وترفض المعركة الثالثة من أجل البيت الأبيض. إنه أمر مؤسف، هل يعني حقا أنني لن أحظى بفرصة التنافس معها مرة أخرى؟”.

هذا واستبعدت هيلاري كلينتون للمرة الأولى الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في 2020.

وقالت كلينتون لقناة “نيوز 12” المحلية في نيويورك “لن أترشح لكنني سأواصل التحدث عما أؤمن به والدفاع عنه”. سبوتنيك المادة السابقة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق6مارس2019 المقالة القادمة المريخ ضيفاً على الوادي نيالا في الممتاز اليوم

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