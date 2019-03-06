البحرية الهندية ترد على تقارير إبعاد البحرية الباكستانية غواصة هندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت القوات البحرية الهندية على الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول أن البحرية الباكستانية اكتشفت غواصة هندية قرب مياه باكستان الإقليمية وأجبرتها على المغادرة.

سبوتنيك. وكذبت القوات البحرية الهندية هذه الأخبار، ووصفتها بـ”الترويج الدعائي”، الذي لا يستحق أي اهتمام أو تعليق.

وقال ممثل البحرية الهندية للصحفيين، اليوم الأربعاء: “لا تولي البحرية الهندية اهتماما لمثل هذه الدعاية، وانتشار قطعنا البحرية بقي كما في السابق”.

وكانت باكستان أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة غواصة هندية دخول المياه الإقليمية، يوم الأحد الماضي. ونشرت البحرية الباكستانية تسجيلا مصورا يزعم أن غواصة هندية حاولت دخول المياه الباكستانية، في 3 مارس/ آذار، وتم إبعادها. ويأتي التطور الأخير بعد زيادة التوترات بين الدولتين النوويتين.

وجاء في بيان من متحدث باسم البحرية: “استخدمت البحرية الباكستانية مهاراتها الخاصة لدرء الغواصات، ومنعها من دخول المياه الباكستانية بنجاح”، وذلك بحسب موقع “جيو نيوز”.