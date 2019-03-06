تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المستقلة * العدل تطلب سد الثغرات التشريعية المتعلقة بالفساد * تدوين 2 ألف بلاغ إبتزاز بشأن الصور الشخصية بالهواتف * لقاءات غير رسمية بين الحكومة والحركة الشعبية بأديس أبابا صحيفة الصيحة * (الصيحة) تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد * توقعات بمشاركة شخصيات أقرب للمعارضة وحاملي السلاح في الحكومة * سفير السودان برومانيا يكشف لـ”الصيحة” معلومات جديدة عن قضية “الطباخ” صحيفة الإنتباهة * ضبط خلية بالقضارف تخطط لاغتيالات * لقاءات سرية بين مسؤولين حكوميين وجبريل وعقار * (فيس بوك) تتعاون مع الحكومة لإغلاق صفحة للرئيس صحيفة السوداني * لقاء مرتقب للبشير بقادة المعارضة * لجنة برلمانية تطالب بحب العملة القديمة لإعادة النقود للبنوك * “المركزي” يكشف تفاصيل مثيرة في قضية تلاعب شركات بأموال الدواء صحيفة الأهرام * الحكومة تبلغ (فيسبوك) لإغلاق صفحة وهمية بإسم الرئيس * والمباحث تكشف عن ألفي بلاغ إبتزاز * ضبط عربة بالقضارف يستغلها مسلحان يشتبه بانتماؤهما لخلية إرهابية صحيفة آخر لحظة * الكشف عن تلاعب شركتين في مبلغ (40) مليون درهم * إشراقة: الوطني انتهى ووقع في الحفرة * بأمر الطوارئ.. السجن (10) سنوات لصاحب مخبز صحيفة الوطن * مطالب برلمانية بإٍسقاط الأحكام ضد المتظاهرين * إشراقة تدعو لحكومة كفاءات إنتقالية بإشراف مجلس عسكري * الفصل في أكثر من “3” آلاف من جرائم المعلوماتية صحيفة الدار * “الدار” تنفرد بمعلومات خطيرة حول الذين يسرقون أفكان الموتى من أجل السحر * مقتل شاب تعذيباً وإلقاء جثته في الخلاء بولاية الجزيرة * زوجة تطلق زوجها رجل الأعمال غيابياً بالمحكمة ويرفع دعوى لإلغاء الحكم * حرمان ثلاث طالبات شهادة متفوقات من الجلوس لإمتحان التربية الإسلامية * محكمة الطوارئ تصدر حكماً في مواجهة إثنين من مهربي الدقيق عبر معبر أبوكديس * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان الرياضيات للاساس واللغة الإنجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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