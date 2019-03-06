قوى إعلان الحرية تشكل 3 لجان لـ"بناء المستقبل"

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير بجميع أطيافها السياسية والمهنية والمدنية تشكيل ثلاثة لجان لما سمَّته بناء المستقبل.
وتشمل لجنة تطوير إعلان الحرية والتغيير والترتيبات الانتقالية، ولجنة صياغة الدستور الانتقالي، ولجنة السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان رسمي لها اليوم (الثلاثاء)، إنها تعكف على دراسة تفاصيل الفترة الانتقالية وصياغة الحلول العلمية والعملية لكل أزمات البلاد في المدى القصير والمتوسط.
وأكدت قوى التغيير أن عملها مفتوح لكل أبناء الشعب وبصورة جماعية، ودعت إلى توظيف الخبرات وعقول البلاد في المساهمة في بناء الوطن.
ودخلت فئات مختلفة من المهنيين والموظفين والعمال في إضراب عن العمل اليوم (الثلاثاء) استجابة لدعوة تجمع المهنيين.
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