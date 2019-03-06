اليمن تهزم الإمارات في الشطرنج

فازت الجمهورية اليمنية على دولة الإمارات العربية المتحدة في الجولة الثالثة من بطولة الفرق العربية للشطرنج المقامة حالياً في تونس. وجاء فوز فريق محافظة المهرة اليمني الذي يشمل لاعبين يمنيين مصنفين دوليين ،على الامارات بواقع نقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف في الجولة الثالثة لبطولة الفرق العربية للشطرنج المقامة حاليا في تونس بمشاركة عربية واسعة. ويضم فريق المهرة خمسة لاعبين منهم اربعة لاعبين دوليين ذوي تصنيف عالي هم بشير القديمي وزندان الزنداني ويحيى فرج اضافة الى لاعب محافظة المهرة صالح سلمان.

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