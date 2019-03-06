مباحثات يمنية أمريكية بالرياض للبدء بمشروع البناء المؤسسي للبنك المركزي

بحث محافظ البنك اليمني الدكتور محمد زمام في الرياض مع فريق وكالة التنمية الأمريكية، ترتيبات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بموجب وثيقة المشروع المعدة من قبل صندوق النقد الدولي.

ونوقش خلال اللقاء آليات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بكل فروعه بتمويل أولي من قبل وكالة التنمية الأمريكية، واتُّفق على بدء الأعمال الأولية التي تركز على إدارة المدفوعات وإدارة النقد الأجنبي مع تعزيز قطاع الرقابة من خلال برامج التدريب والذي بدأ العمل به من خلال الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت المدير القطري لوكالة التنمية الأمريكية التزام الولايات المتحدة ممثلة بوكالة التنمية بتمويل مشروع الدعم والبدء الفوري بالأعمال الضرورية ومنها نظام المدفوعات المحلية وإدارة النقد الأجنبي ورفع مستوى الاستجابة من قبل القطاع المصرفي لمتطلبات الامتثال بما يجعل البنك المركزي القناة الرسمية الوحيدة لاستقبال المدفوعات الخارجية إلى اليمن بما فيها مشاريع ومساعدات الاستجابة الانسانية ومساعدة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لإدخال النقد الأجنبي وتحويل المبالغ إلى جميع مناطق اليمن.