ملكة جمال تركيا تترك مسكنها لهذ السبب..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
مضايقات المعجبين لنجومهم المفضلين قد تكون مزعجة بالرغم من حسن نية البعض إلا أنها تتسبب في الكثير من المشاكل للفنانين والمشاهير للدرجة التي تدفع البعض منهم للاستعانة بحراسة خاصة أو حتى استدعاء الأمن إذا لزم الأمر.
ومؤخراً كشفت الفنانة التركي إيبوكي بوسات، أنها انتقلت من الإقامة في منزلها للعيش في حي آخر بسبب تعرضها إلى مضايقات من أحد المعجبين.
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