توزيع(119)ألف جالون بنزين و(١٠٨)ألف جازولين بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة عن توزيع ١١٩ ألف جالون بنزين و١٠٨ آلاف جالون جازولين على محطات الوقود بالولاية صباح اليوم إضافة لتوزيع ١٢٢ ألف طن غاز.

وأكد سليمان في تصريح لـ(سونا) أن التوزيع يتم عبر آلية توزيع المواد البترولية والبطاقات، وقطع باستمرار الإمداد اليومي من المواد البترولية، لافتا للنجاح الكبير الذي حققته تجربة توزيع المواد البترولية عبر البطاقات في الحد من الازدحام في محطات الخدمة والبيع خارج الأطر القانونية .