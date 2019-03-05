طوارئ أمدرمان: السجن والغرامة والمصادرة في مواجهة متهمين بتهريب دقيق

التاريخ: 05-مارس-2019 فى : أخبار 35 مشاهدة قضت محكمة طوارئ أم درمان بالسجن والغرامة في مواجهة متهمين إثنين بعد ضبطهما بمحاولة تهريب ٦٠ جوال دقيق الى خارج ولاية الخرطوم، ومصادرة العربة وشحنة الدقيق. Advertisements وحكمت المحكمة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية على المتهم الأول بالسجن لمدة سنتين والغرامة بمبلغ٣٠ ألف جنيه والمتهم الثاني (السائق) بالسجن لمدة سنة والغرامة ١٠ ألف جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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