إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بشمال دارفور

التاريخ: 05-مارس-2019
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أعلن والي شمال دارفور، الفريق ركن، النعيم خضر مرسال، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة بالولاية، وقال إن الولاية شكلت محكمة للطوارئ ستتعامل مع الجميع، بناءً على القانون الذي أعلنه رئيس الجمهورية، عمر البشير، مؤخراً.
وأكد النعيم خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الأول مع شباب الولاية الثلاثاء، أن القانون يتم التعامل معه مستقبلاً ولا علاقة للمعتقلين قبل القانون بأمر الطوارئ، محذراً الجميع من الوقوع في ما من شأنه يجرم ويأخذ بهم إلى محاكم الطوارئ.
وأعلن بحسب الشروق – عدم التهاون في ملفات الأمن ومعاش الناس، كاشفاً تخصيص 50% من مشروع ساق النعام الزراعي للشباب المنتجين، فضلاً عن عشرة دكاكين لشباب الأعمال بسوق “نيفاشا”.
ودعا الشباب للوقوف دفاعاً عن حقوقهم ومشاركة هموم مجتمعهم بمراقبة الأفران والطلمبات والمخالفات في كافة دواوين العمل الحكومي.
وكان والي شمال دارفور قد استمع لآراء ومقترحات الشباب وأعلن انحيازه إليهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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