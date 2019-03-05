الحكومة ترد على دعاوى حركة عبد الواحد بمنع المنظمات من دخول مناطقها

فندت مفوضية العون الإنساني، ادعاءات حركة عبد الواحد محمد نور بمنع المنظمات من الوصول لمناطقها لتقديم المساعدات للمواطنين، وقالت إنه حديث عار من الصحة وادعاءات كاذبة.

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وقال مفوض العون الإنساني بوسط دارفور إسماعيل آدم محمد حسب (أس. أم. سي) اليوم “الثلاثاء”، إن عمل المنظمات يسير بصورة طبيعية دون أي اعتراض، وأضاف بأن المتمرد عبد الواحد يحاول إثارة الرأي العام واستدرار عطف المجتمع الدولي، وأكد تعاون الحكومة التام مع المنظمات من أجل وصول المساعدات للمواطنين بالمنطقة.

وأكد آدم أنه لم يتم منع أية منظمة من تقديم المساعدات، وأشار لتنفيذ عدد من المنظمات زيارات ميدانية لمناطق الحركة بجبل مرة خلال الشهرين الماضيين، وكشف عن قيام بعثة (يوناميد) وبرنامج الغذاء العالمي و(اليونسيف) والصليب الأحمر بزيارات ومسوحات لمناطق سيطرة الحركة، ونوه لقيام بعثة الصليب الأحمر بحفر العديد من الآبار بمناطق الحركة بشرق الجبل، وأوضح أن البعثة الآن بشمال جبل مرة لحفر الآبار حتى بمناطق الحركة، كما قامت بتوزيع التقاوي والغذاء للمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)