أيلا يؤكد دعم الدولة لوزارة العدل

التاريخ: 05-مارس-2019
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أكد رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا، دعم الدولة لجميع المهام التي تضطلع بها وزارة العدل في المرحلة الحالية، مع التأمين على أن تكون الوزارة هي الجهة المناط بها الإشراف على العقودات الحكومية والاتفاقيات التي توقعها.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بمكتبه، الثلاثاء، وزير العدل محمد أحمد سالم، إلى تنوير شامل حول جهود وزارته في تصريف المهام الدستورية المنوطة بها من حيث الإصلاح القانوني والتشريعات المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.
وقال سالم إن اللقاء تطرق للإطار القانوني لإعلان حالة الطوارئ وضرورة سيادة حكم القانون، مشيراً إلى أن اللقاء تناول أيضاً ضرورة سد الثغرات التشريعية فيما يتعلق بالفساد وذلك انسجاماً مع خطة الدولة في مكافحة الفساد.
وأوضح سالم أن اللقاء بحث أيضاً مجهودات وزارة العدل في المنابر الخارجية ودورها في منظمات حقوق الإنسان، وقال إن رئيس الوزراء أمن على التوجه العام المنصوص عليه في الدستور والخاص بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المناط بها الإشراف على العقودات الحكومية والاتفاقيات التي توقعها الحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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