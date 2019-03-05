تشكيلة ريال مدريد أمام أياكس بدوري الأبطال

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني التشكيلة الأساسية للفريق الملكي لمواجهة فريق أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وضمت التشكيلة الأساسية لريال مدريد وفقًا لموقع البرنابيو كلا من:- حارس المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: ناتشو ، رافاييل فاران ، سيرجيو ريجيلون ، داني كارفاخال. Advertisements خط الوسط: لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، توني كروس. خط الهجوم: لوكاس فاسكيز ، كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور. وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: كيلور نافاس ، فاييخو ، مارسيلو ، فالفيردي ، سيبايوس ، ماركو أسينسيو ، جاريث بيل.

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