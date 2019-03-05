أياكس تعلن عن تشكيلها الرسمي أمام ريال مدريد

وجاء تشكيل أياكس كالتالي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.
الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.
الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.
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