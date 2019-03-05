الهلال السعودي يفوز على العين في دوري أبطال آسيا

نجح نادي الهلال السعودي في الفوز على العين الإماراتي بهدف نظيف في إطار المباراة التي جمعتهما على ملعب هزاع بن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وبدأ الشوط الأول بضغط قوي من لاعبي الهلال على الدفاع العيناوي بهجمات جوميز والشلهوب، وسط محاولات بسيطة من لاعبي العين لفك ثغرة دفاع زعيم الرياض.

وكسر محمد الشلهوب الصمت التهديفي وسجل هدفاً خلال الدقيقة 65 لصالح نادي الهلال من تسديدة قوية تسكن الشباك على يمين الحارس العيناوي خالد عيسي.

وفي نفس المجموعة؛ حقق نادي لخويا القطري فوزاً هاماً على استقلال بثلاثة أهداف نظيفة ليأتي ترتيب مجموعة الهلال كالتالي بعد لعب مباريات الجولة الأولى:

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1- لخويا: 3 نقاط

2- الهلال: 3 نقاط

3- العين: بدون نقاط

4- استقلال: بدون نقاط