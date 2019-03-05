الدحيل القطري يسحق الاستقلال الإيراني بالثلاثة في دوري أبطال آسيا

حقق نادي الدحيل القطري بداية قوية بعدما تغلب على ضيفه الاستقلال الإيراني 3-0 يوم الثلاثاء على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.
وسجل مهدي بن عطية (56) ويوسف العربي (73) وعلي عفيف (90+1) أهداف الفوز لصالح الدحيل.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الهلال السعودي خارج ملعبه على العين الإماراتي 1-0 على ستاد هزاع بن زايد في العين.
وتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الهلال، في حين بقي رصيد العين والاستقلال خالياً من النقاط.
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