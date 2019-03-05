عبدالقادر: استقرار ليبيا يضمن أمن الجزائر ومصر وتونس

وأوضح "مساهل"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن استقرار ليبيا يضمن أمن الجزائر ومصر وتونس، مؤكدًا أنهم يساندون المسار الأممي.
وتابع: "نأمل في توحيد كل المؤسسات الليبية، وهناك جهود مبذولة في هذا الشأن"، مستكملًا: "نهدف لعودة ليبيا بمؤسسات قوية لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".
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