"سلمان خان" يستبدل بريانكا شوبرا بكاترينا كيف في فيلمه الجديد

حلت النجمة الهندية الكبيرة بريانكا شوبرا، كضيفة على برنامج "كوفي مع كاران" الذي يديره المخرج والمنتج الشهير كاران جوهار.

وفي الحلقة التي شاركتها بها النجمة كارينا كابور، كشفت بريانكا عن عودتها لسينما بوليوود قريبا حيث تجري حاليا جلسات عمل مع المخرج Sanjay Leela Bhansal.

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي سبق وأن أعلن به المخرج "Sanjay Leela Bhansal" عن عمله على فيلم سينمائي جديد بقصة رومانسية مع النجم سلمان خان، سيشهد مشاركة في البطولة النسائية لأحد نجمات هوليوود الكبار.

وكانت قد إعتذرت بريانكا شوبرا، عن الظهور في البطولة النسائية أمام النجم سلمان خان بفيلمه المرتقب Bharat، لتحل محلها النجمة كاترينا كيف.