وزير الخارجية المصري: نسعى لتكون ليبيا موحدة واسترجاع مكانتها في الوطن العربي

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء دول الجوار العربي الليبي، إن الدول الثلاث تؤكد على ضرورة تنفيذ المسار السياسي والدفع نحو إجراء الاستحقاقات السياسية.
وأضاف شكري خلال الاجتماع الذي ضمه ووزيري خارجية تونس والجزائر: تداولنا آخر التطورات وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة نحو الدفع نحو للحل السلمي.
وتابع شكري: بحثنا دور الدول الثلاث لتعزيز جهود المبعوث الأممي، والتسريع لتجاوز الأزمة الحالية، والمساعدة على المستويات الأمنية والاقتصادي، وحديث الدول الثلاث لدفع الليبيين لتجاوز خلافاتهم، وايجاد حل توافقي بين الليبيين، ودورنا هو تعزيز ومساندة الأمين العام".
وأوضح وزير الخارجية المصري، قائلا: "ندعو الليبيين لإنقاذ بلادهم، خاصة أن الوضع الليبي يهم الداخل ودول الجوار، ونسعى لتكون ليبيا موحدة، واسترجاع مكانتها في المغرب العربي والوطن العربي، وهناك إجماع ثلاثي وعربي على ذلك.
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