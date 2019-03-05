طائرة مسيرة فلسطينية تسقط عبوة ناسفة في غلاف غزة

زعمت قناة عبرية أن طائرة مسيرة ألقت عبوة ناسفة في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعدما دخلته من قطاع غزة.

ادعت القناة الـ "13" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة، دخلت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، عند مجمع مستوطنة أشكول، وعليها مجموعة من البالونات، وأسقطت عبوة ناسفة؛ قبل أن تعود إلى غزة.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: إن الطائرة صغيرة في الحجم ويتم التحكم فيها عن بعد، مشيرةً إلى أن العبوة انفجرت دون إصابات أو أضرار.

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وحسب القناة، فإن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق على الفور لمعرفة ظروف الحادثة.

ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني تغريدة صغيرة، جاء فيها أن الطائرة المسيرة دخلت إسرائيل من المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبو سالم، ولاحقتها قوات الجيش الإسرائيلي، قبل أن تعود أدراجها إلى قطاع غزة مرة أخرى.

يذكر أن إسرائيل تواجه خسائر فادحة من جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة، ولم تتصد أية وسيلة دفاعية إسرائيلية لهذه الأسلحة الفلسطينية البدائية، وفيما يبدو أن إطلاق طائرة مسيرة من القطاع، هو حدث فلسطيني نادر، قبالة الداخل الإسرائيلي.