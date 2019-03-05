هواوي تعمل على جهاز لوحي جديد بشاشة بحجم 10.7 بوصة

بعد مرور أكثر من عام على طرح الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M5 Pro، تبين الأدلة الجديدة التي توصل إليها الأشخاص في XDA Developers أن هواوي تعمل على إصدار جديد من الجهاز اللوحي الأكثر تكلفة ومن المتوقع أن يصل الجهاز اللوحي الجديد MediaPad M6 Pro إلى الرفوف في وقت لاحق من هذا الربع ومن المتوقع ان يأتى بشاشة LCD كبيرة بحجم 10.7 بوصة وبدقة 2560 × 1600 بكسل.

من الداخل يبدو كما لو أن هواوي ستقوم بتبديل المعالج Kirin 960 لأحدث معالج Kirin 970 وهو نفس المعالج الموجود بهاتف هواوي P20 و P20 Pro كما يجب أن يأتى برامات 4 جيجابايت على الأقل وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت كحد أدنى كما انه من المحتمل وجود إصدار يأتى برامات 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

يبدو أن MediaPad M6 Pro سيأتى كاميرا خلفية 13 ميجابكسل والتي سيتم تزويدها من قبل إما Sony أو OmniVision ومن المتوقع أيضا أن يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل Android 9 Pie مع EMUI 9 وبطارية تبلغ حوالي 7500 مللي أمبير ولا يوجد حاليًا معلومات عن الكاميرا الأمامية للجهاز.

بالنظر إلى أنه لم يتم إصدار Huawei MediaPad M5 Pro حتى أبريل فهناك إحتمال قوي أن تكشف الشركة عن جهازها اللوحي القادم في وقت لاحق من هذا الشهر في حدث باريس.