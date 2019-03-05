"سولشاير" يكشف عن اللحظة الأسوأ له مع مانشستر يونايتد

كشف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إن كانت الخسارة في مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي هي أسوأ لحظة حتى الآن أم لا.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البي إس جي: "علي القول أني كنت محبطًا، لم أكن سعيدًا. انتهى الشوط الأول بنتيجة 0-0 مع بعض الاصابات، تحدثنا عن نظافة الشباك، لأن هذا أمر مهم. لكني كنت محبطًا بالطريقة التي تلقينا فيها الأهداف".

وأضاف: "على يونايتد أن يؤدوا ؟ نحن نلعب كرة قدم جيدة، وعلينا أن نؤدي. الأداء تحسن عن باقي الموسم، وآمل أن نؤدي سويةً ليلة الغد ب10 أو 11 باداء عالي الجودة".

واختتم: "في لحظة مهمة، ارتكبنا اخطاءً فادحة، وفي هذا المستوى من كرة القدم يتم عقابك من لاعبين بمستوىً عال، بعض المرات تتخطى هذه الأخطاء في البريميرليج، لكن ليس في دوري الأبطال".