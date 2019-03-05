المدير الفني لـ"مانشستر يونايتد" يهدد باريس سان جيرمان بـ"ريمونتادا" برشلونة

وجه سولسكير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تهديد واضح لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مواجهة غد الاربعاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولسكير في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور: أنه اختبار صعب، لكننا نستطيع التأهل. نحتاج للهدف الأول لكي نبقى في اللعبة. كل شيء يمكن أن يحدث، ونحتاج لخطةٍ محكمة، ارتكبنا اخطاءً فادحة، وفي هذا المستوى من كرة القدم يتم عقابك من لاعبين بمستوىً عال.

واضاف: الجميع يعرف أننا نستطيع التأهل، لأننا فعلنا ذلك سابقًا. يوفنتوس خسر بنتيجة 3-0 ضد ريال مدريد في الدور الأول، وفي المباراة الثانية تفوق بنتيجة 3-0، نتذكر مباراة باريس وبرشلونة هناك العديد من الأمثلة عن فرق قامت بشيء مشابه.

وتابع: صنع التاريخ ليس الحافز، بل التأهل. في أفضل حالاتنا يمكننا مقارعتهم في مباراة الذهاب ، لم أكن سعيدًا. انتهى الشوط الأول بنتيجة 0-0 مع بعض الاصابات، تحدثنا عن نظافة الشباك، لأن هذا أمر مهم. لكني كنت محبطًا بالطريقة التي تلقينا فيها الأهداف.

واصل: اذا سجلنا الهدف الأول قد نعزز فرصنا أكثر.وعن إصابة سانشيز قال: سيغيب عنا، لقد كانت اصابةً سيئة في الركبة، وربما تكون ما بين أربع الى ستة اسابيع. آمل أن يستشفي بسرعة.