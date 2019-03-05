الهلال والاشانتي مباراة المصير واحتمالات المجموعة.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪ صدارة الهلال تقلق الاشانتي قبل مواجهة الاحد

▪ الاشانتي يرفع شعار الحياة او الموت في مواجهة الهلال

▪ خطر الإيقاف يهدد مبومبو محترف الهلال من جديد

▪ لا إيقافات في صفوف الهلال وأول كرت لحسين الجريف

▪ الكرات الثابتة سر اهداف فريق الاشانتي كوتوكو

▪ انطوى وهدف من القرب من راية الكورنر يعانق شباك نكانا

▪ المرتدات الخطر الوحيد لدفاعات الاشانتي

▪ ملعب بابا يارا في كوماسي افضل للهلال من ملعب نكانا

▪ ترشيح هدف بويا من الان لقائمة افضل اهداف الجولة الرابعة

▪ التسجيلات التكميلية تؤرق الأهلة والخيارات المطروحة

▪ الهلال يستفيد من خانة بشة والخطر يهدد هؤلاء النجوم

▪ امال حي الوادي معلقة في مباراته امام المريخ لبلوغ النخبة

▪ المعز محجوب يتحدى المريخ ونخشى ان تكون الخسارة كارثية

▪ سيطر فوز الهلال الثلاثي على زيسكو على غيره من احداث ، ونال حظه من التناول على المستوى الخارجي والعديد من القنوات والوكالات والمواقع وغيرها، وهذا يؤكد عظمة الهلال وقوة الفوز الكبير وتاثيره ،

▪ إشادات كبيرة بالهلال ونجومه وعدم خسارته على ارضه حتى الان واعتلاء الصدارة بجدارة كأول فريق في المجموعة يجمع رصيد من خارج ارضه ،

▪ لم يكتف الكل بالحديث عن المباراة وعن عرض الهلال وفوزه وانما وقفه مع اهداف الهلال وخاصة هدف بويا من القذيفة الصاروخية من خارج الصندوق ، هدف على الطريقة العالمية والنجوم الكبار يذكرنا بأهداف روبرتو كارلوس ،

والهدف ليس بغريب على النجم عبداللطيف بويا فقد سبق وان سجل هدفا من قذيفة مدوية في شباك الحضري على طريقة هدف كرنقو كفل للهلال يومها بطولة الممتاز ،

▪ الان هدف بويا ومن دون جدال سيكون على راس الأهداف المرشحة للجولة الرابعة كأفضل هدف ،

ومن خلال مشاهدة لعدد من اهداف هذا الدور اعتقد ان الهدف الوحيد الذي يمكن ان ينافسه هدف مارتن انطوى الثالث لفريق الاشانتي في شباك نكانا الزامبي ، فهو قذيفة من كرة ثابتة اقرب لراية الكورنر عجز معها الحارس والدفاع وكل الفريق في صدها ،هدف حقيقة يذكرنا بأهداف جونينيو البرازيل وبيكهام ورونالدو وميسي وروبرتو كارلوس وغيرها من اهداف عالمية،

▪ وعلينا بمناسبة فريق الاشانتي الذي سيواجهه الهلال ان نتوقف هنا عند هذا الفريق ، فقد اتضح ان معظم أهدافه في مبارياته في الكونفدرالية من كرات ثابتة والمتخصص ليس لاعب واحد

هناك ابوشعر رقم ١٠ سونغني يعقوبا خطير وسجل اكثر من مرة وكذلك انطوي رقم ٢٨وسبق ان سجل في شباك نكانا بطريقة رونالدية بحتة وهناك عبد الفتاو سافيو رقم ٢٣ صاحب الهدف الاول للاشانتي في شباك نكانا ،

لابد من الجهاز الفني للهلال ان يكون قد ركز على ذلك

▪ برغم ان الهلال واجه هذا الفريق في امدرمان الا انه كان متماسك دفاعا ولم يصل الهلال لشباكه الا مرة واحدة فقط ،فكيف الوصول لشباكه في مباراة كوماسي استاد بابا يارا والذي يتناسب تماماً مع الهلال ويعتبر افضل بكل المقاييس من ملعب نكانا في كيتوي،

▪ من الواضح ان سلاح الهلال سيكون في المرتدات فهي الخطر الوحيد ،

والاهم في مواجهة هذا الفريق ان انتفاضته دائماً مع البدايات ويكفي ان أهدافه الثلاثة في نكانا كانت في الشوط الاول ومن وقت مبكر بدأت بالدقيقة ٤ ثم ٢٣ و٢٦ وبالتالي لابد من الحذر وعدم التسرع في الاندفاع الهجومي وهكذا ،

▪ اجمل مافي هدف عبداللطيف بويا انه جاء نتيجة التصويب وهذا ما ظللنا ننادي به باستمرار ونطالب به ،

التصويب المستمر ومن كافة المواقع والاتجاهات والمسافات

▪ والهلال ما شاء الله يملك مدفعجية من الطراز الفريد ،

# ونتمنى ان يفعل المدرب الكوكي التسديد من الكرات الثابتة

▪ وبالمناسبة الاشانتي خطير حتى في الركنيات ومنها جاء الهدف الثاني بصورة غير مباشرة ،

ونحن نتحدث عن الهلال وجولته السابقة فتح الاشانتي ملف مباراة الهلال حتى على مستوى مدير المنطقة كوتوكو وهم يعتبرون ان المباراة حياة او موت للفريق اما الفوز والصدارة والتاهل او الموت الوداع او الخروج مبكرا اذا خسر هذه الجولة ،

ومن الطبيعي ان تسيطر نتيجة الهلال امام زيسكو على العديد من المساحات والتعليقات ،

ومن وهنا سيكون الفريق الغاني قد درس الهلال ونقاط ضعفه وخطورته ،

▪ الان الهلال ارتفع عدد لاعبيه الذين يملكون كرت اصفر بإضافة حسين الجريف وهو بالمناسبة الكرت الاول له ، ولا ندري من اين جاء معلق قناة الهلال بانه الكرت الثاني وان الهلال سيفقده ،

▪ الأخطر ان مبومبو الذي طرد بالأحمر وغاب عن لقاء زيسكو الثاني سيشارك امام الاشانتي ولكنه في النهاية معه كرت اصفر سيرافقه ،ومن هنا لابد من الحذر ونتمنى ان يكون القطاع الفني والإداري في الهلال قد تحدث مع هذا اللاعب ،

من اللاعبين المنذرين والذين تجاوزوا مباراة زيسكو بسلام جمال سالم وديارا والدمازين والشغيل ،

وهناك ايضا مؤمن وبشة الصغير ، نتمنى ان يعمل الجميع حسابه فالمشوار لايزال طويلا ،

▪ لقاء الاشانتي مصيري له لانه اخر مباراة للفريق على ملعبه وبعدها سيذهب لندولا الزامبية لمواجهة زيسكو في الختام وهي مباراة صعبة له لانها ستكون مصيرية لزيسكو والذي سيقابل قبلها نكانا ويمكن ان يرفع رصيده الى ٧ نقاط ،

ومن هنا الحذر الهلالي وأجب والتجهيز والتركيز على العناصر الصلدة والقوية وعدم تضييع الفرصة حتى لا تتعقد قبل مواجهة نكانا وندخل في حسابات معقدة على ملعبنا ،

لان من الاحتمالات التى لا نريدها هو فوز الاشانتي والوصول للنقطة ٩ ،وهنا يمكن ان يصل زيسكو للنقطة ٧ او نكانا للنقطة ٩

▪ وفي الجولة الاخيرة ممكن ان يرفع زيسكو رصيده الى ١٠ نقاط ، ويبقى الاشانتي في ٩ نقاط وقد يحتاج نكانا للفوز علينا ليصل الى ٩ نقاط ، وبالتالي فان الهلال سيكون في الختام مطالب بالفوز على نكانا والتعادل لن يخدمه ، وستكون مباراة حياة او موت لنكانا على ملعبنا وهو يتميز علينا بالفوز السابق على ملعبه ،

من هنا يجب ان نخرج بنتيجة إيجابية او تلعب التعادلات دورها وتعطل بقية الفرق ويكون التعادل مع الاشانتي في صالحنا ان لم يكن الفوز ،

▪ المجموعة اكدت قوتها وسخونتها حتى اخر الجولات،

▪ نسال الله التوفيق للهلال وتجاوز هذه المطبات والمنعطفات وبلوغ الدور التالي

لحن الختام

▪ سجل بويا في شباك زيسكو فاهتزت العرضة جنوب للقذيفة والراجمات الثلاثة ،

المريخاب لا يحبون هذا الهدف لانه يذكرهم بهدفه السابق في الحضري ،

بالمناسبة للنجم بويا اهداف عديدة على مستوى الممتاز وكانت منقذة للهلال في العديد من المواقف بعضها بالقدم والبعض الاخر بالرأس ، نتمنى ان نعود لها بشيء من التفصيل ،

▪ في وقت مشغول فيه الهلال بالكونفدرالية وصراع الصدارة والتاهل والانتصارات وأسعاد العشاق ، فان البعض يطالب بالانتباه والالتفات للتسجيلات على أساس ان الحركة بطيئة ، وان الخصم اصبح يترصد باللاعبين الذين سبق وان تحدث عنهم جمهور الهلال ويطالب بهم في الفريق ، خاصة الصيني الذي كان مبرزا مع اهلي الخرطوم وأصبح متخصص كرات ثابتة كما ان عمره صغير وهو لاعب مستقبل وجوكر دفاع ووسط ،

▪ الان المريخ دخل بكلياته في الوضوع ويقال ان أمره حسم ، وتصريحات الاهلى الخرطوم وطلبات الهلال والمريخ وهلال الابيض لا يعدو كونه محاولات لرفع السعر للمريخ من قبل الاهلى ،

▪ الرأي المرجح ان يحتفظ الاهلى على الاقل بلاعبه لتجاوز خطر الهبوط وبعدها يفكر في بيعه ، ولكن من يستمع لصوت العقل ،

الهلال يمكن ان يتفق مع النادي ويترك اللاعب حتى نهاية الموسم ،

▪ وهناك النجم سليم المتخصص في الجهة الشمال ،

▪ وهناك من يرشح مؤيد عابدين ، والبعض يريد محترفين من الخارج ويرشحون مؤمن زكريا نجم الاهلي العائد من إعارة واحتراف في السعودية ،

▪ الان بالهلال خانة واحدة يمكن الاستفادة منها بعد اعتزال بشة الكبير

▪ وتصبح خيارات الشطب صعبة برغم ان مستويات العديد من اللاعبين متواضعة وهناك مجموعة لا تشارك ومع كل مباراة افريقية تكون خارج ال ١٨

▪ وهناك لاعبين محلك سر مواهب ونجومية ولكن مع الاصابات وعدم ثبات المستوى تصبح مشكلة ،

لا نريد ان نحدد اسماء فالأمور قد تكون واضحة خاصة وان الهلال في عز المشاركات للدوري والكونفدرالية ،

ربما يقول البعض ان الهلال ليس باي حاجة للاعبين الان ،

▪ المهم ان غياب الهلال عن ساحة التسجيلات يعطي الفرصة ويغري الآخرين ، خاصة المريخ العائد من إيقاف ،

الحل بالنسبة للهلال في الاعارات لبعض النجوم الصغار والمواهب ،

▪ وهناك عدد من لاعبي الهلال المعارين سيعودون في الفترة القادمة وبالتالي مع تقليص الخانات قد تستمر الاعارات او ينالون حريتهم ويختارون الفرق التى يريدونها .

الحالة ١

▪ يشد المريخ الرحال الى نيالا لمواجهة حي الوادي

المريخ استفاد من الممتاز بعد تأهله في تجريب عدد كبير من لاعبيه وتجهيزهم لمباراة النجم الساحلي الحاسمة ،

المريخ يلعب ممتاز والنجم يحتك على مستوى الكونفدرالية في المجموعات

وحي الوادي يريد ان يعبر المريخ حتى يضمن اللعب في النخبة وبالتالي تفادي صراع الهبوط او دورة التحدي ،

وكان حارس الفريق المعز محجوب قد اطلق تصريحات أكد فيها انهم لن يستسلموا للمريخ وسيعبرونه ،

نخشى ان تأتي هذه التصريحات بمردود عكسي وتنال شباك الوادي الأهداف مثنى وثلاث ورباع ،

– من المباريات الحاسمة في صراع الوصول للنخبة مباراة الموردة مع اهلي الخرطوم

وهناك المواجهة الشرسة للشرطة القضارف مع حي العرب وكلاهما يؤمل في الفوز والصعود للنخبة وتفادي صراع تحدي الهبوط ،وحتى الامل يؤمل في مباراة الخرطوم الوطني وانتظار بقية النتائج

جولات حاسمة وخطيرة .

الحالة ٢

في السما يتجلى اهلًا بيه الهلال هلا