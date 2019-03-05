الأمن يضبط عربة بالقضارف يستغلها مسلحان مجهولا الهوية

تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية القضارف مساء أمس الإثنين من ضبط عربة بوكس (تايوتا) متسللة بدون لوحات يستغلها مسلحان إثنان بسحنات إفريقية، وذلك بعد رصد حركة غريبة ومريبة للعربة طوال اليومين السابقين على ضواحي المدينة ومداخلها.

وباشرت الشرطة إجراءاتها القانونية الأولية وإستلام المعروضات والتي تشمل بنادق وذخائر ومهمات زائداً العربة، وبدء التحقيق مع المتهمين الذين يُرجح إنتمائهم لخلية إجرامية.

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وأشاد العميد أمن مبارك شمت والي القضارف بحسب (smc) باليقظة ومستوى التنسيق المحكم بين القوات المسلحة والشرطة والأمن بالولاية، وطالب الوالي عند زيارته صباح اليوم لرئاسة إدارة أمن الولاية يرافقه مدير شرطة الولاية، طالب بسرعة الكشف عن هوية الخلية وإمتداداتها ومصادر تمويلها وأهدافها.

وقال شمت أن أي محاولات أو أنشطة لزعزعة الأمن والإستقرار بالولاية مرفوضة ومدانة وسيتم التعامل معها بالصرامة القانونية اللازمة.

وجدد الوالي الدعوة لحملة السلاح للإنخراط في مسارات الحوار والسلام، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس للطوارئ هو تمتين دعائم الأمن العام وبخاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)