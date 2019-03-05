لقاءات غير رسمية بين الحكومة والحركة الشعبية بأديس أبابا

كشف مصدر حكومي مطلع عن لقاءات غير رسمية جمعت وفد الحكومة المفاوض بالحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو الخميس الماضي بأديس أبابا بحضور ممثل الوساطة الإفريقية بغرض إستئناف التفاوض .

Advertisements

وقال المصدر بحسب (smc) إن اللقاء إستمر لمدة يومين للوقوف علي القضايا الخلافية خلال جولة التفاوض الماضية ، مشيراً إلي إحراز تقدم بين الجانبين في الملف الإنساني، مبيناً إن اللقاءات جاءت بمؤشرات إيجابية .

يذكر أن فريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو مبيكي كان قد إنخرط في اكتوبر الماضي في لقاءات مكثفة مع الأطراف السودانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاستئناف جولة محادثات جديدة لتحقيق السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)