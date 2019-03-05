التاريخ: 05-مارس-2019
15 مشاهدة
كشف مصدر حكومي مطلع عن لقاءات غير رسمية جمعت وفد الحكومة المفاوض بالحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو الخميس الماضي بأديس أبابا بحضور ممثل الوساطة الإفريقية بغرض إستئناف التفاوض .
وقال المصدر بحسب (smc) إن اللقاء إستمر لمدة يومين للوقوف علي القضايا الخلافية خلال جولة التفاوض الماضية ، مشيراً إلي إحراز تقدم بين الجانبين في الملف الإنساني، مبيناً إن اللقاءات جاءت بمؤشرات إيجابية .
يذكر أن فريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو مبيكي كان قد إنخرط في اكتوبر الماضي في لقاءات مكثفة مع الأطراف السودانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاستئناف جولة محادثات جديدة لتحقيق السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات غير رسمية بين الحكومة والحركة الشعبية بأديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.