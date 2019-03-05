كشف مدير المركز القومي للمعلومات، محمد عبدالرحيم، أن قانون المعلوماتية نجح في الفصل في أكثر من 3 آلاف جريمة إلكترونية، وشدد على ضرورة تعاون الجميع لمكافحة هذه الجرائم أو الحد من آثارها السالبة على المجتمع.

وأكد عبدالرحيم الذي كان يتحدث في منبر “كيم” الدوري حول جرائم المعلوماتية وأثرها على المجتمع يوم الثلاثاء، أن السودان شهد تطوراً كبيراً في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الدولة من مخاطرها.

Advertisements

وذكر مدير مركز المعلومات، أن السودان حقق تطوراً كبيراً في مكافحة جرائم المعلوماتية بفضل التشريعات والقوانين التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة تلك الجرائم نهاية العام الماضي.

ونبه عبدالرحيم إلى بحسب شبكة الشروق – أن مناقشة الجرائم الإلكترونية والتوعية بها عبر الوسائط الإعلامية، تمكن من توظيف التدفق المعلوماتي الكثيف لتطوير الوطن وحمايته من المخاطر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)