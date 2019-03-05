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ايلا وموسى يبحثان معالجة الأوضاع في الميناء الجنوبي

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-مارس-2019

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بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر ايلا، ومساعد الرئيس، موسى محمد أحمد، بمكتب الأول، موقف تنفيذ اتفاق شرق السودان والمشروعات التي ينفذها صندوق إعمار الشرق وجهود استكمال مشروع مياه بورتسودان، بجانب معالجة الأوضاع في الميناء الجنوبي.

وأوضح مساعد الرئيس عقب اللقاء، أنه بحث مع رئيس الوزراء الأوضاع الراهنة وأهمية تضافر جهود كل السودانيين على كافة المستويات للعبور بالمشهد السياسي إلى بر الأمان.

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وقال موسى بحسب الشروق – إنهما تناولا بالبحث، جهود عمل اللجنة المكونة من رئيس الوزراء السابق والخاصة بمعالجة الأوضاع في الميناء الجنوبي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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